Coronavirus: Spagna, 241 morti in un giorno (Di martedì 22 settembre 2020) vedi servizio delle 18.55,, ANSA, - ROMA, 22 SET - Il ministero della Sanità spagnola ha annunciato che 241 persone sono morte a causa del Coronavirus nelle ultime 24 ore. Lo riporta El Pais. Si ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 22 settembre 2020) vedi servizio delle 18.55,, ANSA, - ROMA, 22 SET - Il ministero della Sanità spagnola ha annunciato che 241 persone sono morte a causa delnelle ultime 24 ore. Lo riporta El Pais. Si ...

fattoquotidiano : Coronavirus, Cartabellotta: “Dati migliori di Francia, Spagna e Inghilterra? Grazie al lockdown. Riapertura stadi a… - RaiNews : #coronavirus #Spagna la regione della Catalogna ha affermato che limiterà ulteriormente i raduni pubblici. In… - Corriere : In Europa la «seconda ondata» inizia a far paura non solo per l’aumento dei casi, ma anche per il numero di ospedal… - TelevideoRai101 : Coronavirus,Spagna: 241 morti in 24 ore - infoitsalute : Coronavirus, Francia supera i 10mila contagi. Spagna 241 morti in 24 ore -