Caso Diawara, Verona-Roma 3-0: sconfitta a tavolino (Di martedì 22 settembre 2020) Il giudice sportivo della Serie A ha inflitto lo 0-3 a tavolino alla Roma per aver schierato sabato nella partita di esordio del campionato contro il Verona il centrocampista Diawara , non incluso ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 22 settembre 2020) Il giudice sportivo della Serie A ha inflitto lo 0-3 aallaper aver schierato sabato nella partita di esordio del campionato contro ilil centrocampista, non incluso ...

SkySport : Verona-Roma, 3-0 a tavolino per il caso Diawara: lo ha deciso il giudice sportivo - DiMarzio : #ASRoma, non accolte le istanze sul caso #Diawara, manca solo l’ufficialità - DiMarzio : Caso #Diawara: il comunicato del #GiudiceSportivo | #ASRoma - gabrielbosc : RT @larenait: Decisione del giudice sportivo per il caso #Diawara : Verona-Roma 3-0 #VeronaRoma - RaiSport : ? Caso #Diawara, il giudice: #Verona-#Roma 3-0 a tavolino 'La società @OfficialASRoma ha impiegato un calciatore no… -