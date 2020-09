Abramovich sotto accusa | deteneva cartellini di calciatori non del Chelsea

(Di martedì 22 settembre 2020)FinCEN Files – Roman, proprietario del, controllava quote deidi alcuni giocatori non tesserati per il suo club attraverso una società anonima off-shore, con sede nelle Isole Vergini Britanniche. Lo ha rivelato la Bbc che ha avuto modo di visionare i documenti nell’ambito dell’inchiesta “FinCen files”, leaks di documenti bancari che … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Roman Abramovich Roman Abramovich è conosciuto in tutto il mondo del calcio come proprietario del Chelsea, uno dei club più prestigiosi della Premier League inglese. È un oligarca russo, finanziere e ...Roman Abramovic Tre anni fa, in Piemonte, lo hanno sentito cantare a squarciagola «Volare», in italiano: lui, un miliardario russo nato a Menzelinsk, nel Tatarstan, a più di mille chilometri da Mosca.