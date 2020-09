Torino, Appendino condannata per falso nel processo Ream (Di lunedì 21 settembre 2020) Torino (ITALPRESS) – Chiara Appendino è stata condannata per sei mesi per le accuse di falso ideologico e nel processo per il cosiddetto caso Ream. L'accusa aveva chiesto per la sindaca di Torino un anno e due mesi. Nessuna condanna per l'altro capo d'accusa, abuso d'ufficio, è uno dei reati per cui la legge Severino prevede la decadenza degli amministratori pubblici. “Porterò a termine il mio mandato da sindaco, come da statuto domani mi autosospenderò dal movimento. Ricanditura? Non è tema di oggi”, dice Appendino.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 settembre 2020)(ITALPRESS) – Chiaraè stataper sei mesi per le accuse diideologico e nelper il cosiddetto caso. L'accusa aveva chiesto per la sindaca diun anno e due mesi. Nessuna condanna per l'altro capo d'accusa, abuso d'ufficio, è uno dei reati per cui la legge Severino prevede la decadenza degli amministratori pubblici. “Porterò a termine il mio mandato da sindaco, come da statuto domani mi autosospenderò dal movimento. Ricanditura? Non è tema di oggi”, dice.(ITALPRESS).

