I Migliori anni - stasera su Rai1 | anticipazion - ospiti e cantanti della quinta e ultima puntata del 4 maggio

(Di sabato 4 maggio 2024) Ultimo appuntamento con ‘I’, programma ideato e condotto da Carlo Conti. Torna il varierà che porta i telespettatori alla scoperta degli ultimi decennistoria delle televisione. Vediamo insieme chi saranno glie quando andrà in onda. Idel 42024, sabato 42024, andrà in onda lade ‘I’ con inizio alle 21.25 in prima serata su. Un appuntamento che vedrà diversi ...

I migliori anni 2024 : le anticipazioni (cast e ospiti) della quarta puntata , 27 aprile Stasera, sabato 27 aprile 2024 , alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la quarta puntata de I migliori anni 2024 , la decima edizione del programma condotto da Carlo Conti. In tutto cinque puntate, in diretta dagli ... Continua a leggere>>

Le 12 migliori Passerina tra Marche, Abruzzo e Lazio scelte dal Gambero Rosso - La passerina ha trovato le migliori condizioni per la sua diffusione nei territori del Piceno e del nord dell’Abruzzo, oltre che nel Lazio, in particolare in una piccola enclave della provincia di ... Continua a leggere>>

Tanti i nomi italiani e internazionali della musica per l'ultima puntata del programma che celebra e racconta 60 anni del Paese - L'appuntamento è per le 21.25 di oggi su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. I migliori ANNI, GLI ospiti INTERNAZIONALI Per chiudere in bellezza la decima edizione del programma, premiata anche dal ... Continua a leggere>>

Ultimo appuntamento con "I migliori Anni" - Ancora grandi nomi del panorama internazionale per l’ultimo appuntamento con “I migliori Anni”, il varietà condotto da Carlo Conti realizzato dalla direzione Intrattenimento Prime Time Rai in collabor ... Continua a leggere>>