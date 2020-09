Stadi riaperti, Nardella: “In Europa torna l’emergenza Covid-19, era necessario?” (Di lunedì 21 settembre 2020) “Mentre l’Europa ritorna nell’emergenza Covid-19, in Italia riaprono parzialmente gli Stadi. Condivido le perplessità dei tifosi. Per noi, impegnati al massimo per la sicurezza nelle scuole, riaprire gli spalti può diventare un problema serio in questo momento. Era cosi’ necessario?“. Lo ha scritto sul suo profilo Twitter il sindaco di Firenze, Dario Nardella. Mentre l’Europa ritorna nell’emergenza #Covid19,in Italia riaprono parzialmente gli Stadi. Condivido le perplessità dei tifosi. Per noi, impegnati al massimo per la sicurezza nelle scuole, riaprire gli spalti può diventare un problema serio in questo momento. Era così necessario? — Dario ... Leggi su sportface (Di lunedì 21 settembre 2020) “Mentre l’rinell’emergenza-19, in Italia riaprono parzialmente gli. Condivido le perplessità dei tifosi. Per noi, impegnati al massimo per la sicurezza nelle scuole, riaprire gli spalti può diventare un problema serio in questo momento. Era cosi’ necessario?“. Lo ha scritto sul suo profilo Twitter il sindaco di Firenze, Dario. Mentre l’rinell’emergenza #19,in Italia riaprono parzialmente gli. Condivido le perplessità dei tifosi. Per noi, impegnati al massimo per la sicurezza nelle scuole, riaprire gli spalti può diventare un problema serio in questo momento. Era così necessario? — Dario ...

