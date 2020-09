Referendum, il Sì al taglio parlamentari trionfa: vicino il 70% | Di Maio: 'Storico, senza il M5s non sarebbe mai successo' (Di lunedì 21 settembre 2020) Gli elettori italiani hanno deciso di confermare il taglio dei parlamentari. Il Sì al Referendum costituzionale ha superato di gran lunga il No, 70% di consensi a scrutinio ancora in corso,. Dalle ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 21 settembre 2020) Gli elettori italiani hanno deciso di confermare ildei. Il; alcostituzionale ha superato di gran lunga il No, 70% di consensi a scrutinio ancora in corso,. Dalle ...

MediasetTgcom24 : Referendum, Zingaretti: soddisfatti, vittoria del Sì apre stagione riforme #zingaretti - vivereurbino : Referendum, netta vittoria del Sì, ecco i dati in provincia di Pesaro-Urbino - alessia_smile6 : RT @alessia_smile6: mi dispiace non aver votato al referendum.. mi sento in colpa.. ci stavo piangendo prima.. che stupida.. - alessia_smile6 : mi dispiace non aver votato al referendum.. mi sento in colpa.. ci stavo piangendo prima.. che stupida..… - 4vocuddle : RT @Imthebestfan44: Spiace, perché i boomer (e ho l'esempio in casa), non sentono ragioni... Mentre noi giovani (con tutte le eccezioni) ci… -

Ultime Notizie dalla rete : Referendum Sì Referendum, vince il Sì. Di Maio esulta: "Risultato storico". Zingaretti: "Si apre stagione di riforme" La Repubblica Referendum, a Casalborgone il no è targato Pentenero

CASALBORGONE (TORINO). A Casalborgone, comune di poco più di mille e 800 abitanti sulla collina chivassese, nel referendum trionfa il No: 408 voti (il 52,58%) contro i 368 (47,42%) del SI. Un voto ...

Elezioni regionali 2020, affluenza al 39,4%: seggi aperti fino alle 15, poi gli exit poll

Elezioni regionali, referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari ed elezioni comunali. A che ora arriveranno gli exit poll per referendum e regionali. I primi exit poll sono attesi alle ore ...

Regionali: Puglia e Toscana, avanti il centrosinistra. Taglio dei parlamentari: Sì verso il 70%

Al referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari il 'Sì' si starebbe affermando con una percentuale tra il 65 e il 68 percento. Sono questi i risultati dei primi exit poll. Secondo i dati del ...

