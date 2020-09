Referendum: affluenza bassa ad Ardea (33%), stravince comunque il sì con il 73% (Di lunedì 21 settembre 2020) Anche ad Ardea come a Pomezia ha stravinto il sì al Referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari. Bassissima però l’affluenza ai seggi sotto la Rocca: il dato finale parla di poco più del 30% (33.66% per l’esattezza, 12.216 votanti su 36.289 elettori hanno deciso di recarsi alle urne). Netta comunque la scelta degli aventi diritto: il 73.94% ha votato sì mentre il no non è andato oltre al 26.06%. Referendum: affluenza bassa ad Ardea (33%), stravince comunque il sì con il 73% su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 21 settembre 2020) Anche adcome a Pomezia ha stravinto il sì alsulla riduzione del numero dei parlamentari. Bassissima però l’ai seggi sotto la Rocca: il dato finale parla di poco più del 30% (33.66% per l’esattezza, 12.216 votanti su 36.289 elettori hanno deciso di recarsi alle urne). Nettala scelta degli aventi diritto: il 73.94% ha votato sì mentre il no non è andato oltre al 26.06%.ad(33%),il sì con il 73% su Il Corriere della Città.

Affluenza superiore a quella di cinque anni fa. Al voto domenica e lunedì il 53,46% degli aventi diritto (nel 2015 si era fermato al 50,68%). Alle 15 seggi chiusi e inizia lo spoglio, prima il ...

REFERENDUM: a Casale vincono i Sì con il 66%, a Valenza con il 67,61%, a Trino con il 71,51%

AGGIORNAMENTO ORE 17,45 - Ecco i primi risultati del referendum di domenica 20 e lunedì 21 settembre nei centri zona del Monferrato. A Casale hanno vinto i Sì con il 66% mentre i No hanno avuto il 34% ...

