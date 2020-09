La pupilla, una finestra aperta sul cervello: cosa rivela sulla nostra capacità di apprendere e di adattarci (Di lunedì 21 settembre 2020) La pupilla è una finestra aperta sui nostri processi cerebrali e fisiologici, in grado di fornire un metodo oggettivo per misurare lo stato di coscienza e le sue alterazioni – spesso ritenuti impenetrabili – raggiunti attraverso la meditazione mindfulness. È questo il risultato di una ricerca condotta dall’Università di Pisa in collaborazione con l’Università di Firenze sul tema “Spontaneous pupillary oscillations increase during mindfulness meditation”, appena pubblicata sulla prestigiosa rivista Current Biology. È ormai un dato di fatto che la meditazione sia in grado di esercitare una profonda influenza sulla funzionalità cerebrale e i risultati della nuova ricerca introducono la misura della ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 21 settembre 2020) Laè unasui nostri processi cerebrali e fisiologici, in grado di fornire un metodo oggettivo per misurare lo stato di coscienza e le sue alterazioni – spesso ritenuti impenetrabili – raggiunti attraverso la meditazione mindfulness. È questo il risultato di una ricerca condotta dall’Università di Pisa in collaborazione con l’Università di Firenze sul tema “Spontaneousry oscillations increase during mindfulness meditation”, appena pubblicataprestigiosa rivista Current Biology. È ormai un dato di fatto che la meditazione sia in grado di esercitare una profonda influenzafunzionalità cerebrale e i risultati della nuova ricerca introducono la misura della ...

