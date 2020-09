Dalla gaffe su Imagine al paragone con Matteoli. La verde Susanna Ceccardi stavolta non prende il volo (Di martedì 22 settembre 2020) Una conferenza stampa lampo. Dieci minuti davanti ai giornalisti arrivati da tutta Italia per vedere se la Toscana avrebbe interrotto la sua tradizione nel consiglio regionale. Così, fra tanti flash e nessuno spazio per le domande, è finita la campagna elettorale di Susanna Ceccardi, la candidata della Lega che avrebbe potuto segnare una nuova fase per il partito guidato da Matteo Salvini. 33 anni, un seggio in Europarlamento, un compagno che l’ha seguita anche nel momento della sconfitta della campagna elettorale e una figlia di nome Kinzica, eroina della leggenda pisana che sconfisse i Saraceni. In questa campagna elettorale Ceccardi si è distinta per una linea “moderata”. L’esordio era stato segnato dai video del cittadino di origini straniere che cucinava un gatto per le strade di ... Leggi su open.online (Di martedì 22 settembre 2020) Una conferenza stampa lampo. Dieci minuti davanti ai giornalisti arrivati da tutta Italia per vedere se la Toscana avrebbe interrotto la sua tradizione nel consiglio regionale. Così, fra tanti flash e nessuno spazio per le domande, è finita la campagna elettorale di, la candidata della Lega che avrebbe potuto segnare una nuova fase per il partito guidato da Matteo Salvini. 33 anni, un seggio in Europarlamento, un compagno che l’ha seguita anche nel momento della sconfitta della campagna elettorale e una figlia di nome Kinzica, eroina della leggenda pisana che sconfisse i Saraceni. In questa campagna elettoralesi è distinta per una linea “moderata”. L’esordio era stato segnato dai video del cittadino di origini straniere che cucinava un gatto per le strade di ...

fabius10scudi : @angheran70 @Voroklimef Può darsi. Ma onestamente non mi è piaciuta per molte cose, a partire da quella gaffe sui m… - MelaLaChemist : La pubblicità di Oral B dopo la gaffe di Big Ed. Voglio conoscere chi si occupa della programmazione di RealTime e… - vitosemeraro7 : @maumacosi @MarcoCantamessa Per quello che avevo sottolineato che era un concetto giusto espresso male dalla person… - mrg1968 : Francia, liceali in #minigonna contro il sessismo: la gaffe del ministro rilancia la protesta - Il senso di finto… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla gaffe Dalla gaffe su Imagine al paragone con Matteoli. La verde Susanna Ceccardi stavolta non prende il volo Open Adriana Volpe dopo la gaffe a Ogni Mattina: “L’ho combinata grossa!”

Ogni Mattina, Adriana Volpe fa una gaffe in diretta poi esclama: “L’ho combinata grossa! Prima puntata della settimana ogg, lunedì 21 settembre 2020, di Ogni Mattina, il contenitore mattutino con al t ...

La tessera elettorale nell’urna: la gaffe, smentita, del dem Stefano

L’emozione a volte gioca brutti scherzi. Ne sa qualcosa il senatore Pd, Dario Stefano, che si è reso protagonista di una gaffe che ha fatto il giro del web. Come spesso accade ad esponenti politici ch ...

Ogni Mattina, Adriana Volpe fa una gaffe in diretta poi esclama: “L’ho combinata grossa! Prima puntata della settimana ogg, lunedì 21 settembre 2020, di Ogni Mattina, il contenitore mattutino con al t ...L’emozione a volte gioca brutti scherzi. Ne sa qualcosa il senatore Pd, Dario Stefano, che si è reso protagonista di una gaffe che ha fatto il giro del web. Come spesso accade ad esponenti politici ch ...