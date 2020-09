Hellas Verona | Paro | “Abbiamo fatto una grande partita”

(Di sabato 19 settembre 2020) Pareggio a reti inviolate trae Roma. Al Bentegodi le due squadre hanno dato vita ad una partita spettacolare con tre traverse. Ottimi ritmi nonostante il breve tempo per preparare l'inizio del campionato.LELE DIcaption id="attachment 1024205" align="alignnone" width="300"(Getty Images)/captionQueste le suele a Dazn: "Abbiamo affrontato una squadra molto forte tecnicamente e credo che all'inizio lo abbiamo sofferto. Noi abbiamo provato ad accorciarla ma con le combinazioni ci mettevano in difficoltà. Poi abbiamo preso le misure e la squadra è cresciuta, creando diverse occasioni. Abbiamounapartita contro una squadra molto più rodata di noi. La pressione era sempre la ...

La Roma non va oltre lo 0-0 al Bentegodi di Verona, contro un Hellas rimaneggiato, ma comunque vivo per tutto l'arco della gara.I giallorossi pagano lo scarso peso offensivo, con Dzeko rimasto in panc ...Finisce 0 a 0 la gara d’esordio al Bentegodi tra il Verona di Paro (Juric squalificato) e la Roma di Fonseca. Un risultato di parità, frutto di una gara emozionante con tre legni colpiti, due dall’Hel ...Un solo gol nei due anticipi della prima giornata. Un solo gol nei due anticipi della prima giornata della stagione 2020-2021 del campionato di calcio di Serie A. Mentre il governo e le Regioni discut ...