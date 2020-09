Fiorentina-Torino 0-0 riparte la Serie A La Diretta Le formazioni ufficiali | debutto per Bonaventura

nickomescudi : @SBlRRO93 solo perché avrebbe tolto spettatori a Fiorentina-Torino - SkySport : Fiorentina-Torino LIVE su Sky Sport Serie A Tutti gli aggiornamenti - violanews : LIVEBLOG: Fiorentina-Torino con i vostri tweet - - Gazzetta_it : Fischio d’inizio, si parte! Fiorentina-Torino 0-0 in diretta su - ilcirotano : LIVE Fiorentina-Torino: Ceccherini al posto di Pezzella, Ansaldi dal 1’ - -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Torino

Fiorentina-Torino apre oggi alle 18.00 la nuova stagione. Iachini, confermato sulla panchina dei Viola, ripartirà dal 3-5-2 ed è pronto a far debuttare il nuovo acquisto Bonaventura. Nei Granata, ..."La squadra è pronta per cominciare poi vedremo strada facendo quali potranno essere gli obiettivi, di sicuro vogliamo regalare soddisfazioni al nostro presidente e ai nostri tifosi". Lo ha detto Bepp ...Davide Vagnati, ds del Torino, ha parlato a Sky Sport nel pre-gara di Fiorentina-Torino: "Adesso è inutile fare proclami, dobbiamo essere concentrati in ogni allenamento senza alibi per raggiungere un ...