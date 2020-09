Violenza su donne: Commissione inchiesta femminicidio, 'preoccupante sconto pena' (Di venerdì 18 settembre 2020) Roma, 18 set. (Adnkronos) - “E' davvero preoccupante e pericoloso come precedente lo sconto di pena, stabilito dalla Corte di Appello di Milano, nei confronti di un marito condannato per aver sequestrato, picchiato e abusato di sua moglie, sulla base del giudizio costruito anche in considerazione della condotta ‘troppo disinvolta' di lei, del degrado famigliare e della relazione tra i due. Ancora una volta la donna vittima si trasforma in soggetto imputato, ancora una volta agiscono pregiudizi e stereotipi culturali anche in un'aula di Tribunale, e questo è inaccettabile”. Lo dice la senatrice Valeria Valente, in nome di tutta la Commissione di inchiesta sul femminicidio, che presiede. “Ciò che emerge chiaramente - prosegue Valente – è ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 settembre 2020) Roma, 18 set. (Adnkronos) - “E' davveroe pericoloso come precedente lodi, stabilito dalla Corte di Appello di Milano, nei confronti di un marito condannato per aver sequestrato, picchiato e abusato di sua moglie, sulla base del giudizio costruito anche in considerazione della condotta ‘troppo disinvolta' di lei, del degrado famigliare e della relazione tra i due. Ancora una volta la donna vittima si trasforma in soggetto imputato, ancora una volta agiscono pregiudizi e stereotipi culturali anche in un'aula di Tribunale, e questo è inaccettabile”. Lo dice la senatrice Valeria Valente, in nome di tutta ladisul, che presiede. “Ciò che emerge chiaramente - prosegue Valente – è ...

