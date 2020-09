Grande Fratello Vip | in pochi giorni è già successo di tutto

(Di venerdì 18 settembre 2020) A venti anni dalla prima edizione, quella NIP che ha fatto storia, ilcontinua ad andare in onda con versioni VIP che (ci) interrogano sulla deriva del vecchio modello del reality e sul 'valore' stesso del genere in epoca social. Tra la contessa Patrizia de Blanck che dimentica (o finge di farlo) le telecamere e si spoglia in diretta tv e Fausto Leali che sottolinea i meriti di Mussolini, di cui "Hitler era fan", in questi primi quattrodi clausura davanti alla telecamera ci sono state già evidenze di un programma che senza l'ironia di un Cristiano Malgioglio non può andare da nessuna parte, se non perseguire la strada del gossip da morti di fama, della polemica indignante, dell'ammuina borbonica, dell'occupazione di fascia di palinsesto per raccogliere quanta più pubblicità si ...

GrandeFratello : Grande Fratello per la prima volta concederà ad un Vip misterioso la gestione dell'account Twitter ufficiale del pr… - HuffPostItalia : Il Commissario Montalbano (in replica) batte il Grande Fratello VIP - repubblica : Venezia 77, il red carpet s'infuoca: il bacio caldissimo tra la vip del 'Grande Fratello' Elisa De Panicis e una os… - bergami_matteo : RT @raffamimmo: Prossimo tweet del Corriere: 'Perché Hitler mandava gli ebrei nei campi di concentramento. E tutti i retroscena della lite… - MagoDaLegare : Torino. Fatemi gli auguri! ?? Weekend di inizio di una nuova avventura con ACQUA VODA (gruppo Valmora) sponsor dei p… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

"Amore non è che sono preoccupato, sono certo. Io so per certo che lui parla male di me in giro, che a me va benissimo, però gli ho detto Tu hai tutto il diritto di poter parlare male di me, io però h ...Sembra una soap la vita di Patrizia De Blanck. E le sue esperienze diventano, sempre, un siparietto. Siamo ovviamente alla casa del Grande Fratello Vip, il reality di Alfonso Signorini in onda su Cana ...(ANSA) - ROMA, 17 SET - Luca Marini con la Ducati Avintia in MotoGp il prossimo anno. L'annuncio che conferma le indiscrezioni del paddock arriva direttamente dalle parole del fratello più grande e fa ...