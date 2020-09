Ferrero premia i dipendenti nonostante il Covid | bonus da migliaia di euro

Leggi su bloglive

(Di venerdì 18 settembre 2020), la società produttrice di prodotti celebri nel mondo come la Nutella, premierà i propricon unsullo stipendio di ottobre. La crisi economica causata dalla pandemia di coronavirus ha messo in grande difficoltà moltissime società, anche di grandi dimensioni.tutto i dirigenti dihanno deciso di erogare ai propri… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Federico Pontillo su BlogLive.it.