Marco Ghilardi | il bancario coinvolto nella storia dei conti dei commercialisti della Lega | “Sono stato tradito”

(Di mercoledì 16 settembre 2020), ildeideipresso la filiae Ubi di Seriate viene intervida Paolo Berizzi su Repubblica.spiega di essere disoccupato da quando èlincenziato dalla banca a maggio. Prende la Naspi, e cerca di proteggere la famiglia. Secondo la sua versione dei fatti le operazioni bancarie sospette che hanno portato al licenziamento sono state fatte solo per amicizia. Intercettato dalla Guardia di Finanza il 21 maggio scorso, giorno in cui viene lasciato a casa dalla banca bergamasca,si sfoga al telefono con Di Rubba. Dice: «La banca non ha perso un ...

L'inchiesta - che parte dalla vicenda del capannone di Cormano - sta cercando di appurare anche se i contabili abbiano o meno raccolto 'fondi neri' per il partito Si è tenuto al settimo piano del Trib ...