GF Vip, peggior esordio di sempre per gli ascolti (Di martedì 15 settembre 2020) Lunedì 14 settembre è andata in onda la prima puntata È andata in onda ieri sera, lunedì 14 settembre, la prima puntata del "Grande Fratello Vip" giunto alla sua quinta edizione. A condurre lo show, Alfonso Signorini con Pupo e Antonella Elia opinionisti: proprio questi ultimi non convincono. Leggi anche: ascolti tv, la prima serata è del "Commissario Montalbano" Pupo, già lo scorso anno, non aveva ottenuto pareri positivi e men che meno l'ex concorrente Antonella Elia che nella scorsa edizione si è resa protagonista di diversi comportamenti al di sopra delle righe e che ha raccontato anche la sua love story davanti alle telecamere di "Temptation Island". Gli ascolti sono così stati i peggiori di sempre per un ...

