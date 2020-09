‘Gf Vip 4’ | Paola Di Benedetto | Paolo Ciavarro in coppia con Clizia Incorvaia e Michele Cucuzza tornano in tv | ecco dove li vedremo in vesti del tutto inedite!

Leggi su isaechia

(Di sabato 12 settembre 2020) Quattro concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip torneranno in televisione per affrontare una sfida ad alta quota. Stiamo parlando diDie dellaformata da. Gli ex gieffini saranno i protagonisti della prossima edizione di Giù in 60 secondi – Adrenalina ad alta quota, il programma di Italia 1 condotto dalla iena Veronica Ruggeri e dall’esperto di volo Vic, in onda da oggi per cinque puntate.vivranno l’esperienza del paracadutismo, lanciandosi dalla vertiginosa quota di 4.000 metri. Tra gli altri vip che sfideranno i loro ...