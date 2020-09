Palermo, Corrado: “Club ha storia importante e ho rinunciato alla B per venire qui e vincere il campionato” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il calciatore del Palermo Nicolò Corrado in sala stampa ha parlato delle sue prospettive e quelle della squadra rosanero: "Non potevo rifiutare Palermo che ha una storia importante, e per venire qui ho rifiutato la B senza pensarci due volte dicendo sì al ds Castagnini. Mi ispiro soprattutto a Grosso un modello per me, sono carichissimo per questa nuova avventura. Qui sono tutti titolari e sarà il mister Boscaglia a fare le sue scelte, a me toccherà lavorare bene. Io sono un esterno sinistro che può stare anche a centrocampo ma devo migliorare in fase difensiva ma piano piano farò passi avanti. Sono qui per provare a vincere il campionato”.INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE Palermo, ... Leggi su itasportpress

WiAnselmo : #Video #Palermo, Corrado si presenta. Il giocatore scuola Inter che si ispira a Grosso e Balzaretti - Mediagol : #Video #Palermo, Corrado si presenta. Il giocatore scuola Inter che si ispira a Grosso e Balzaretti - ItaSportPress : Palermo, Corrado: 'Club ha storia importante e ho rinunciato alla B per venire qui e vincere il campionato' -… - CettyRosanero : Niccolò Corrado: “Avevo richieste anche in serie B, ma ho scelto subito il Palermo” - zazoomblog : Corrado: “Ho preferito il Palermo ad altri club di B. Grosso e Balzaretti i miei modelli vi svelo il mio ruolo” -… -