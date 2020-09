Coronavirus, il viceministro Sileri: “Zangrillo nel mio Cts personale, e lo proposi per il Comitato” (Di martedì 8 settembre 2020) “Io e Bassetti ci sentiamo spessissimo, mi aiuta continuamente, così come Zangrillo. E anche Galli. Io cerco di sentire tutti quanti. Ho il mio Cts personale, ma perché negarlo? Se hai bisogno delle competenze, senti chi è sul campo. E non è che chi è stato a Roma non è stato sul campo, devo specificarlo”. Il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri racconta, intervenendo a ‘L’Aria che tira’ su La7, delle sue ‘consultazioni telefoniche’ con diversi esperti, dagli infettivologi Matteo Bassetti e Massimo Galli al primario di anestesia e rianimazione Alberto Zangrillo. E riguardo al prorettore dell’università Vita-Salute San Raffaele di Milano precisa: “Lo proposi” fin dall’inizio come componente del ... Leggi su meteoweb.eu

La Francia riduce i giorni di quarantena da 14 a sette. Il consiglio scientifico della Francia ha dato il via libera alla riduzione dell'isolamento per le persone risultate positive al coronavirus. L' ...

