Serie A: Fiorentina-Torino prima partita del campionato, sabato 19 settembre (ore 18). Anticipi, posticipi e Tv fino alla quarta giornata (Di giovedì 3 settembre 2020) Il calcio d'inizio del campionato, questa volta lo darà la Fiorentina. La Lega di Serie A ha ufficializzato gli orari delle gare per la stagione 2020-2021 che comincerà sabato 19 settembre, alle 18, con Fiorentina-Torino. Ed ecco il calendario completo di Anticipi e posticipi dalla prima alla quarta giornata, con l'indicazione della diretta tv Leggi su firenzepost

