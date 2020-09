Elisa Isoardi, quelle foto con Raimondo Todaro che non lasciano dubbi (Di giovedì 3 settembre 2020) Flirt tra Elisa Isoardi e il ballerino Raimondo Todaro. I due gareggeranno insieme nella nuova edizione di Ballando con le stelle. E’ un’edizione a rischio, la prossima di “Ballando con le stelle”. I 2 casi di positività riscontrati nel cast dello show di Milly Carlucci hanno obbligato a rimandare la data di partenza, slittata dal … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro sono una delle coppie di Ballando con le stelle 2020, al via il prossimo 19 settembre. Le prove finalmente sono riprese e i due sono molto affiatati, anche oltre le cor ...Elisa Isoardi e Raimondo Todaro in giro mano nella mano per i vicoli di Roma. La conduttrice e il ballerino saranno fianco a fianco nella nuova edizione di Ballando con le stelle, e a quanto pare sono ...