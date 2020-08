Virus nel Lazio, nuovi positivi raddoppiati in 4 giorni: metà dei contagiati sono giovani tornati dalle vacanze (Di sabato 15 agosto 2020) sono tanti, sono il doppio rispetto a quattro giorni fa. E soprattutto si superano i novemila contagiati in tutto. Perché nel Lazio siamo a 45 casi di persone positive al Covid-19. L'11... Leggi su ilmessaggero

Ultime Notizie dalla rete : Virus nel Virus nel Lazio, nuovi positivi raddoppiati in 4 giorni: metà dei contagiati sono giovani tornati dalle vacanze Il Messaggero Coronavirus, Crisanti: «Follia lasciare tutto aperto, così si raddoppiano i casi»

Il professor Andrea Crisanti, docente di Microbiologia dell’Università di Padova e protagonista, prima del raffreddamento del rapporto con il governatore Zaia, del modello Veneto, da mesi si batte con ...

Negativi i test sui contatti del membro dello staff del Frosinone Calcio positivo al coronavirus

Sono tutti negativi i cinquantuno tamponi ai quali sono stati sottoposti i contatti del membro dello staff del Frosinone Calcio che ha contratto il coronavirus. Gli esiti degli esami sono arrivati int ...

