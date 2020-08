Stop ai licenziamenti e Cig. Così si è evitata la catastrofe sociale. Le misure del Governo hanno salvato 900mila posti. Il comparto più colpito è il turistico-alberghiero (Di sabato 15 agosto 2020) Il divieto di licenziamento e il paracadute della cassa integrazione, hanno impedito che 900mila italiani rischiassero seriamente di perdere il posto di lavoro a causa della crisi economica innescata dalla pandemia. Non ha dubbi l’Osservatorio sul mercato del lavoro, curato dal Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali nel suo report periodico relativo al periodo aprile-maggio-giugno 2020. “Se lo storico suggerisce che i licenziamenti per motivi economici potrebbero aggirarsi sui 450.000, la congiuntura lascia senza dubbio supporre che possano essere anche il doppio”. Ma non è tutto. “Tanto più se si considera che su oltre 5 milioni e mezzo di cassintegrati circa 1.300.000 appartengono al comparto turismo-alberghiero-ristorazione, tra i più colpiti ... Leggi su lanotiziagiornale

Nel decreto Agosto incentivi per 400mila assunzioni, taglio del costo del lavoro al Sud e stop ai licenziamenti (con eccezioni)

Sgravi contributivi che basteranno per oltre 400mila assunzioni, ammesso che riprendano nella seconda parte dell’anno. La conferma delle ulteriori 18 settimane di cassa integrazione e la proroga ‘mobi ...

