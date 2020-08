Sport italiano in lutto, è morto mentre inseguiva la sua passione: “Addio maestro” (Di sabato 15 agosto 2020) Tragedia sull’isola di Tavolara in Sardegna. Giuliano Stenghel è morto precipitando dalle scogliere. Pareti che non solo conosceva bene ma amava tantissimo e che aveva contribuito a far scoprire ed esplorare aprendo varie vie d’arrampicata. Nato nel 1953 a Rovereto, Stenghel era un alpinista e un arrampicatore che ha scritto la storia dell’arrampicata in Valle del Sarca e non solo. Istruttore nazionale d’alpinismo del Cai dal 1978, poi istruttore emerito e anche aspirante Guida Alpina ha all’attivo un’attività davvero immensa che testimonia un amore senza fine per l’arrampicata sulle grandi pareti e per l’alpinismo Più di 200 vie nuove portano la sua firma, mentre innumerevole sono le sue ripetizioni di vie difficili. Angelo Elli scrive che nel suo curriculum appaiono: ... Leggi su caffeinamagazine

Corriere : Juve flop: non perde solo Sarri ma la società e il calcio italiano (tranne Allegri) - Coninews : Simbolo dello sport italiano per eccellenza, Tania #Cagnotto ha annunciato l'addio alle competizioni. Grazie per… - giomalago : Ci hai fatto emozionare e gioire, tuffandoti nella storia e scrivendo una favola per sempre legata ai 5 cerchi olim… - crankesco : RT @repubblica: Arrestato pugile italiano: pugni in strada a camerieri e poliziotti - repubblica : Arrestato pugile italiano: pugni in strada a camerieri e poliziotti -

Ultime Notizie dalla rete : Sport italiano Il calcio italiano è sceso di un gradino, adesso è crisi tecnica vera Corriere della Sera MotoGP, GP Austria (Spielberg), Sky Tech: l'ingresso in curva di Dovizioso. VIDEO

Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, informazioni sulle modifiche contrattuali o per trasparenza tariffaria, assistenza e contatti. Tutti i marchi Sk ...

Ciclismo, intensa attività per il team femminile del Vaiano

Vaiano,15 agosto 2020 - Intensa attività in questo periodo per il team femminile dell’Aromitalia Basso Bikes Vaiano del presidente Stefano Giugni, in preparazione anche al Giro d’Italia rosa, che è st ...

Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, informazioni sulle modifiche contrattuali o per trasparenza tariffaria, assistenza e contatti. Tutti i marchi Sk ...Vaiano,15 agosto 2020 - Intensa attività in questo periodo per il team femminile dell’Aromitalia Basso Bikes Vaiano del presidente Stefano Giugni, in preparazione anche al Giro d’Italia rosa, che è st ...