Christian De Sica e Massimo Boldi, due contagi sul set del nuovo film (Di sabato 15 agosto 2020) Inizia sotto il peggiore degli auspici la nuova, attesissima avventura assieme di Massimo Boldi e Christian De Sica. I due, a un anno e mezzo dal successo di Amici Come Prima, sono tornati in questi giorni sul set del prossimo film di coppia; il secondo in quindici anni, dopo il grande scisma del 2005. Il progetto si intitolerà Natale su Marte, e la trama a grandi linee è già stata resa nota dai suoi protagonisti. Pronti via però, e la lavorazione rischia già di incontrare rallentamenti importanti; a mettersi in mezzo è stato infatti il Covid, che pare abbia invaso anche la troupe del nuovo film. Doppio contagio sul set di Natale Su Marte in seguito agli ultimi test: rischio rallentamento per il ... Leggi su velvetgossip

