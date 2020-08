Auto Diesel, pronta la stangata: gasolio costerà come benzina (Di sabato 15 agosto 2020) Le Auto a Diesel potrebbero presto essere penalizzate. Il governo è intenzionato a livellare il prezzo del gasolio con quello della benzina Le Auto a Diesel presto potrebbero non essere più convenienti per gli Automobilisti italiani. Sta per scadere, infatti, il vero punto di forza del gasolio nei confronti della benzina, il prezzo al distributore. Il governo, infatti, è pronto a varare un piano di aumento delle accise sui carburanti Diesel, con lo scopo di livellare il prezzo di quest’ultimo con quello della benzina. Una mossa, questa, che porterà nelle casse dello Stato ben cinque miliardi di euro. Al momento le accise sul gasolio ammontano a 0,617 ... Leggi su bloglive

truevis32449671 : @ilfoglio_it va bene allora su questa logica bisogna proibire immediatamente uso di auto diesel euro6 in quanto le… - Barbuscia_spa : Audi A3 3ª serie SPB 2.0 TDI 150 CV clean diesel quattro Ambiente - 19500 euro - Barbuscia_spa : Opel Corsa 1.5 100 CV Edition - 14450 euro - Barbuscia_spa : Mercedes-Benz Classe A (W176) A 180 CDI Sport - 13000 euro - Barbuscia_spa : Mercedes-Benz Classe A (W176) A 180 CDI Sport - 13000 euro -

Ultime Notizie dalla rete : Auto Diesel Auto Diesel a metano: anche le Euro 6d possono essere convertite Info Motori Daimler chiude il dieselgate a livello civile negli Usa con 2,2 miliardi di dollari

La società tedesca che controlla Mercedes ha raggiunto un'intesa sia con le autorità sia per la class action. Coinvolti 250.000 veicoli, tra vetture e van Sui sistemi di controllo delle emissioni dell ...

Diesel batte Benzina: in arrivo la stangata sui prezzi

Da anni si dibatte sull’impatto che la circolazione delle auto ha per quanto concerne l’inquinamento ed il surriscaldamento terrestre. I governi di tante nazioni, chiamati in causa anche da esperti de ...

La società tedesca che controlla Mercedes ha raggiunto un'intesa sia con le autorità sia per la class action. Coinvolti 250.000 veicoli, tra vetture e van Sui sistemi di controllo delle emissioni dell ...Da anni si dibatte sull’impatto che la circolazione delle auto ha per quanto concerne l’inquinamento ed il surriscaldamento terrestre. I governi di tante nazioni, chiamati in causa anche da esperti de ...