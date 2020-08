Trump sul Monte Rushmore? Negata la richiesta della Casa Bianca (Di venerdì 14 agosto 2020) Trump sul Monte Rushmore potrebbe essere un’idea realizzabile. Eppure alla richiesta avanzata dalla Casa Bianca, la risposta è stata no. Il leggendario sito nel South Dakota ha i volti dei presidenti degli Stati Uniti Abraham Lincoln, Thomas Jefferson, George Washington e Theodore Roosevelt scolpiti nella facciata rocciosa. Trump sul Monte Rushmore: idea megalomane del Presidente L’ufficio del governatore del Sud Dakota, attraverso il repubblicano Kristi Noem, dice che la Casa Bianca si è messa in contatto l’anno scorso per vedere se il progetto fosse fattibile. Sembra che il presidente non si faccia problemi riguardo ai suoi desideri di voler finire sul famoso monumento. ... Leggi su kontrokultura

HuffPostItalia : Donald Trump bloccato su Facebook e Twitter: fake news sul Covid - LegaSalvini : +++ RUDY GIULIANI INTERVIENE SUL PROCESSO #OPENARMS A SALVINI: 'GIUSTIZIA COME ARMA POLITICA, GRAVE VIOLAZIONE DEI… - AMorelliMilano : Rudy #Giuliani, ex sindaco di New York e consigliere del presidente Trump, interviene sul processo #OpenArms esprim… - MascioliPaola : Ci risiamo con la storia della teoria birther, dopo Obama tocca a Harris e Trump soffia sul fuoco. - GiooHito : Beh che dire ho seguito un po' della conferenza di trump e a parte i commenti, lui si conferma un pazzoide. Gran pa… -