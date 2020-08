Nina Dobrev tra i protagonisti di Love Hard, commedia romantica targata Netflix (Di venerdì 14 agosto 2020) L'attrice Nina Dobrev è entrata a far parte del cast della commedia romantica Love Hard che verrà prodotta per Netflix. Nina Dobrev sarà tra i protagonisti della commedia romantica Love Hard, realizzata per Netflix, accanto a Jimmy O. Yang e Charles Melton. Il progetto sarà prodotto da McG e Mary Viola tramite la loro casa di produzione Wonderland. Alla regia del film Love Hard ci sarà Hernan Jimenez, mentre la sceneggiatura è firmata da Danny Mackey e da Rebecca Ewing. La storia racconta quello che accade a una ragazza di Los Angeles, sfortunata in amore, che ... Leggi su movieplayer

Nina Dobrev sarà tra i protagonisti della commedia romantica Love Hard, realizza ...

