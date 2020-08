Il Covid contagia pure il Ferragosto. Braccio di ferro Governo-Regioni. Lite per la stretta anti-assembramenti sulla movida. Palazzo Chigi: 100 milioni di ristoro in caso di chiusura (Di venerdì 14 agosto 2020) E’ ancora scontro tra Governo e Regioni sulle misure di contenimento del Covid-19. Da un lato l’Esecutivo per il giorno di Ferragosto vuole restrizioni e controlli più serrati nelle discoteche e nei locali notturni. Dall’altro ci sono le Regioni, in ordine sparso, ma la maggior parte contrarie ad ulteriori misure che frenerebbero la ripresa economica del settore. Il nodo si scioglierà nell’incontro di oggi e l’analisi dei numeri dei nuovi contagi sarà, in tal senso, decisiva. Le nuove misure da adottare serviranno ad evitare gli assembramenti che si sono visti nelle discoteche le scorse settimane. Molti giovani, infatti, hanno letteralmente preso d’assalto le località balneari e turistiche italiane. Se ... Leggi su lanotiziagiornale

