Elodie nel mirino della Lega: “Non la pensi come lei? Sei ignorante” (Di venerdì 14 agosto 2020) Elodie De Patrizi è stata presa di mira dalla Bestia, la macchina mediatica della Lega. La cantante, negli ultimi tempi, non ha avuto timore ad esprimere il suo dissenso nei confronti di alcune affermazioni di Matteo Salvini, talvolta rivolgendosi direttamente al senatore. Ora la Bestia ha detto stop, usando il volto di Elodie per dei post accusatori contro di lei. Elodie e Sergio Sylvestre La prima volta che Elodie si è rivolta direttamente a Salvini è stato in onore della performance di Sergio Sylvestre, che ha cantato l’inno di Mameli prima della finale di coppa Italia. Il cantante, durante le prove, ha sbagliato a cantare ed il video è diventato virale perché usato in maniera ... Leggi su thesocialpost

adriana_fenzi : @lorenzodalai @tpi Critica puntuale, nel merito, senza insulti... Elodie è una in gamba! - fabioboss_g : RT @O_Strunz: La cantante Elodie critica Salvini: 'Non perde occasione per dimostrare quello che è, un piccolo uomo' e finisce nel mirino d… - lino_68 : RT @O_Strunz: La cantante Elodie critica Salvini: 'Non perde occasione per dimostrare quello che è, un piccolo uomo' e finisce nel mirino d… - O_Strunz : La cantante Elodie critica Salvini: 'Non perde occasione per dimostrare quello che è, un piccolo uomo' e finisce ne… - GiampaoloNozzi : RT @LucillaMasini: Elodie critica Salvini e finisce nel mirino della Bestia leghista. Benvenuta nel Club! #Elodie #Salvinivergognati -