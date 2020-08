#TBT Throwback Thursday in Serie: Alla riscoperta di… The Newsroom su Sky Box Sets e NOW TV (Di giovedì 13 agosto 2020) #TBT – Throwback Thursday in Serie: Alla (ri)scoperta di… The Newsroom Nuovo appuntamento settimanale con la rubrica di Dituttounpop dedicata Alla riscoperta di drama e comedy più o meno “storici” che arrivano in catalogo sui vari servizi streaming o anche piccole grandi chicche seriali e che quindi potrete recuperare con delle belle maratone di binge watching. Stavolta tocca a The Newsroom. The Newsroom e la missione donchisciottesca del giornalismo Dopo Great News di qualche settimana fa torniamo nel campo dei notiziari televisivi con The Newsroom, la Serie con cui Aaron Sorkin ha voluto scrivere come da sua stessa dichiarazione “una lettera ... Leggi su dituttounpop

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.



Ultime Notizie dalla rete : #TBT Throwback Kissing Booth 2, Joey King e Taylor Zakhar Perez sono in vacanza insieme!

Di recente, hanno iniziato a circolare voci che ci sarebbe del tenero tra Joey e Taylor, nulla è confermato, ma quanto sarebbe carino se si fossero innamorati IRL? Stalkerando i loro profili Instagram ...

Di recente, hanno iniziato a circolare voci che ci sarebbe del tenero tra Joey e Taylor, nulla è confermato, ma quanto sarebbe carino se si fossero innamorati IRL? Stalkerando i loro profili Instagram ...