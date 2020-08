Farmaco prodotto da anticorpi Covid ha successo: "Primi pazienti dimessi" (Di giovedì 13 agosto 2020) Ha avuto successo la sperimentazione clinica contro il Covid 19 di un Farmaco composto dagli anticorpi al virus: tutti e tre i pazienti trattati sono guariti e dimessi dall’ospedale pochi giorni dopo.L’annuncio è stato dato da Zeev Rothstein direttore del Centro medico dell’ospedale Hadassah di Gerusalemme che ha lavorato insieme all’azienda biofarmaceutica Kamada che ora sta procedendo nei trials. “La risposta - ha detto - è ai miei occhi quasi un miracolo: i pazienti hanno avuto il rimedio ed ora sono a casa”. Leggi su huffingtonpost

