Da Cdp Venture Capital 5 | 7 milioni a 30 startup del Mezzogiorno | 14 sono campane

Cdp Venture Capital Sgr – Fondo Nazionale Innovazione delibera investimenti per 5,7 milioni di euro, nell'ambito del programma "Seed per il Sud", dedicato a sostenere le giovani imprese innovative del Mezzogiorno. Gli investimenti – si legge in una nota – sono destinati a 30 startup in fase seed e pre-seed, selezionate fra le 67 realtà esaminate, in partnership con 18 acceleratori accreditati nel Mezzogiorno. Gli accordi sono gestiti dal Fondo Italia Ventures II, che allarga con questa operazione il proprio plafond da 6 a 8 milioni di euro per futuri investimenti. Su 30 interventi deliberati, 23 sono stati siglati e i prossimi 7 sono in ...

