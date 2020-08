Coronavirus, in Calabria obbligo mascherine e tampone per rientri da 4 paesi (Di giovedì 13 agosto 2020) REGGIO CALABRIA – Obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto e obbligo di tampone per chi rientra in Calabria da Croazia, Grecia, Repubblica di Malta o Spagna. È quanto prevede l’ultima ordinanza della Regione Calabria entrata in vigore da oggi. L’atto firmato dalla governatrice Jole Santelli mira a prevenire e contenere ulteriori contagi connessi ai rientri nel territorio regionale. Negli ultimi giorni si sono registrati aumenti di positivita’, soprattutto tra i giovani, con un focolaio a Reggio Calabria in fase ancora di analisi per ricostruire i contatti. Leggi su dire

