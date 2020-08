Temptation Island: ritorno di fiamma per una coppia dell’ultima edizione? (Di mercoledì 12 agosto 2020) Da poche settimane è giunta al termine la settima edizione di Temptation Island, conquistando anche quest’estate il pubblico di Canale 5. Sembra, però, che una delle ultime coppie che ha partecipato al programma abbia avuto un ripensamento. Che sia in corso un ritorno di fiamma? L’AVVISTAMENTO – A lanciare lo scoop che riguarderebbe una delle coppie … L'articolo Temptation Island: ritorno di fiamma per una coppia dell’ultima edizione? Leggi su dailynews24

kersilius : @GrandeFratello Ha qualche santo che la fa lavorare .... quando ci fu la sfuriata con Patrick lei disse che era al… - Alex99995524223 : @AlfioKrancic Presto DIMENTICATO..così come lo saranno i'600EURO' tra un paio d settimane.. ..meno male che a Sette… - badterry22 : ho visto più pubblicità di gdl qui che durante temptation island #akdenizdeask #SenÇalKapimi - CirrosiEmpatica : #Pandora non capisce niente perché poteva mettere l'is morus relais di temptation island per rappresentare la sarde… - fairchild_lu : RT @mygodishobi: 'tutto questo è temptation island...' -