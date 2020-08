Spider-Man 3, rivelato il titolo del film Marvel? (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il titolo di Spider-Man 3, terzo film Marvel con Tom Holland nel ruolo del protagonista sarebbe stato già rivelato, secondo alcuni rumors. Secondo alcuni rumor potrebbe già essere stato rivelato il titolo del prossimo Spider-Man 3 che sarebbe Spider-Man: Homesick. Ma sarà davvero così? Scopriamo insieme i dettagli. Come riporta anche il sito MovieWeb, alcune pubblicazioni di un certo rilievo, come Esquire e Maxim, avrebbero utilizzato il titolo Spider-Man: Homesick in riferimento alla pellicola prodotta dai Marvel Studios e distribuita da Sony. Al momento non abbiamo conferme ufficiali, ma considerando gli outlet che ne hanno fatto uso, e la coerenza con i ... Leggi su movieplayer

