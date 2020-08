Prende in ostaggio guardia giurata al Duomo di Milano, poi si arrende: arrestato (Di mercoledì 12 agosto 2020) Un uomo ha minacciato di morte una guardia giurata, nei pressi del Duomo di Milano, puntando un coltello alla gola della possibile vittima, presa concretamente in ostaggio. Dopo esser scattato l’allarme, la polizia ha agito repentinamente, per far sì che l’uomo potesse essere arrestato, per poi cercare di comPrendere le motivazioni di un gesto così estremo e apparentemente, appunto, immotivato. Leggi su sportface

