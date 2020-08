Coronavirus, oltre 550 in discoteca Versilia con ragazza positiva: faranno tampone (Di mercoledì 12 agosto 2020) Sono oltre 550 i giovani che, nella notte tra l’8 e il 9 agosto, si trovavano nella discoteca “Seven apples” di Pietrasanta, in provincia di Lucca, e l’hanno segnalato alla Asl. Nel locale, quella sera, era presente anche una ragazza di Pisa - tornata da poco da una vacanza all’estero - che poi è risultata positiva al Coronavirus. Per cercare di arginare la diffusione del contagio, era stato lanciato un appello a tutti quelli che si trovavano nel locale in quella notte a mettersi in contatto con l’Asl per effettuare un tampone (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LE GRAFICHE). Leggi su tg24.sky

