Cavallo muore alla Reggia di Caserta (Di mercoledì 12 agosto 2020) muore un Cavallo alla Reggia di Caserta . L'animale, utilizzato per il trasporto dei turisti, è caduto a terra intorno alle 13.30 "dopo aver accusato un malore dovuto alle alte temperature che si sono ... Leggi su quotidiano

repubblica : Reggia di Caserta, muore un cavallo, Europa Verde: 'Ucciso da caldo e fatica, denunciamo' - SkyTG24 : Cavallo muore in Reggia Caserta, Europa Verde: “Ucciso da caldo e fatica, denunceremo” - Corriere : Reggia di Caserta, il cavallo crolla a terra e muore. Gli animalisti: «Stop alle bottic... - giusvo : Reggia di Caserta, cavallo muore di caldo: polemiche sulle botticelle Senza parole... ?? - cactus_vert : RT @Corriere: Reggia di Caserta, il cavallo crolla a terra e muore. Gli animalisti: «Stop alle bottic... -

Ultime Notizie dalla rete : Cavallo muore

Caserta, 12 agosto 2020 - Muore un cavallo alla Reggia di Caserta. L'animale, utilizzato per il trasporto dei turisti, è caduto a terra intorno alle 13.30 "dopo aver accusato un malore dovuto alle alt ...AGI - Si è accasciato a terra ed è morto mentre nell'ora più calda, verso le 13:30, trasportava in carrozza i turisti su e giù per il grande parco della Reggia di Caserta. Sta facendo il giro dei soci ...