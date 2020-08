Vita in Diretta estate, Al Bano ospite compie un gesto inaspettato verso l’intervistatrice che si allontana in fretta (Di martedì 11 agosto 2020) Ieri, la trasmissione “Vita in Diretta estate” che va in onda su Rai 1 il pomeriggio ogni giorno dal lunedì al venerdì e che è condotta da Andrea Delogu e Marcello Masi, ha avuto come ospite in collegamento intervistato dalla inviata Rosanna Cacio, AlBano. I due erano a Rimini per sponsorizzare un serie di eventi che AlBano sta promuovendo per tentare di far ripartire il turismo dopo il covid. AlBano compie un gesto che non doveva fare e Rosanna Cacio si allontana bruscamente Rosanna Cacio era a Rimini per intervistare AlBano che si trovava in compagnia di Giovanni Terzi, futuro marito di Simona Ventura. Giovanni Terzi e AlBano stanno ... Leggi su baritalianews

