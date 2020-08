“Vaccino anti-Covid facoltativo? Al via la petizione online per renderlo obbligatorio”, annuncia Renzi (Di martedì 11 agosto 2020) Onestamente, quanto affermato dal governo in merito al vaccino anti-coronavirus, che sarà cioè ‘facoltativo’ farlo, ha aperto una ridda infinita di polemiche e di mal di pancia. D’altra parte, dopo tutto quello che abbiamo – e che stiamo ancora – passando, ampiamente provata la sua forte virulenza e, soprattuto, le terribili conseguenze alla quale si può andar incontro (specie quanti si recano oltre i confini nazionali) a seguito del contagi da coronavirus, usare come premessa da parte del governo la discrezionalità individuale – quindi se farlo o meno – è un argomento che francamente lascia perplessi. Vaccino facoltativo: ma il Covid è pericoloso o no? Ma il coronavirus, ci domandiamo e domandiamo: è realmente ... Leggi su italiasera

ItaliaViva : ? FIRMA LA PETIZIONE ? Il vaccino anti Covid, quando sarà disponibile, dovrà essere reso obbligatorio Perché tut… - HuffPostItalia : Renzi lancia una petizione online per l'obbligatorietà del vaccino anti-Covid - marcodimaio : Sono quasi 3mila i nostri connazionali che si sono offerti volontari per la prima sperimentazione del #vaccino anti… - salfasanop : RT @VladiMurtas: La figlia di Putin (non è una parolaccia) avrebbe sperimentato su se stessa (è una biologa) il vaccino anti-covid di matri… - MastriTina : @WomanWithPen @EmeiMarkus @matteorenzi Sta dicendo che parlare oggi di obbligatorietà al vaccino anti Covid, quando… -

Ultime Notizie dalla rete : “Vaccino anti Mutazione coronavirus: cosa succede quando muta? Corriere della Sera