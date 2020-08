Spider-Man 3: Kraven il Cacciatore sarà il villain del film? (Di martedì 11 agosto 2020) Spider-Man 3 potrebbe avere come villain Kraven il Cacciatore, come rivelano alcune indiscrezioni apparse online. Spider-Man 3 potrebbe avere come villain un personaggio che, secondo alcune fonti vicine alla produzione, potrebbe essere la versione cinematografica di Kraven il Cacciatore. L'interessante notizia è legata a un dettaglio del casting attualmente in corso che parla della ricerca di un attore dalle caratteristiche simili a Joel Kinnaman per un ruolo importante. Kraven è un villain di origini russe, un mercenario, e il suo debutto potrebbe avvenire in corrispondenza con la trasformazione di Mac Gargan, interpretato da Michael Mando, in Scorpion dopo essere stato punto in ... Leggi su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Spider-Man 3: Kraven il Cacciatore sarà il villain del film? - vantaeDboy : @TOMSUNFL0WER MANCO AVEVO NOTATO CHE ERA LA SCENA DI SPIDER MAN - THEREALMYSSKETA : @OPULENZAREAL È QUELLO DI SPIDER MAN - ssofiamalik_ : @SorridimiLu thor iron man e spider man hanno il mio cuore :) - cinemaniaco_fb : ?????????????? Spider-Man 3: ecco chi potrebbe interpretare il villain nell’atteso sequel -