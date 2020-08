Si era appena ripreso da un terribile incidente, muore sotto gli occhi della moglie (Di martedì 11 agosto 2020) Si stava ancora riprendendo dai postumi del brutto incidente che gli era capitato, ormai quasi due anni fa: domenica mattina era in compagnia della moglie, in una cascina di loro proprietà, quando ... Leggi su bresciatoday

LEBBY4EVER : RT @soulista: Esco mettendo la mascherina anche per strada, e la macchina del tempo fa riemergere dalle nebbie del passato remoto il Fabriz… - _heartxhead_ : HO APPENA REALIZZATO CHE SE GAIA TORNERÀ SU SANCTUM, SCOPRIRÀ CHE 'L'ERA DEI COMANDANTI NON È FINITA' PERCHÉ C'È SH… - bhochenesoo : un ragazzo fidanzato mi ha appena guardato, era lì con la sua fidanzata ed lei vedendo che lui mi guardava la picch… - la_stordita : @jacken2012 No no, la prima sim uscita era a 5,99 e io l’ho fatta subito appena pubblicizzata. - asiaxamur : RT @soulista: Esco mettendo la mascherina anche per strada, e la macchina del tempo fa riemergere dalle nebbie del passato remoto il Fabriz… -

Ultime Notizie dalla rete : era appena Si era appena ripreso da un terribile incidente, muore sotto gli occhi della moglie BresciaToday Atalanta, Intesa Sanpaolo sponsor della società: accordo da 40 milioni per la riqualificazione dello stadio

Intesa Sanpaolo, che ha appena chiuso con successo l’opas su Ubi Banca, sarà sponsor e banking partner dell’Atalanta e main sponsor anche di tutte le squadre del settore giovanile, ma non della prima, ...

Chiara Insidioso Monda, danni cerebrali dopo le botte del compagno. La mamma: «Non troviamo una struttura adeguata»

Un appello disperato e rilanciato ormai da troppo tempo, quello dei genitori di Chiara Insidioso Monda. Questa ragazza di Roma, all'epoca appena 19enne, era stata massacrata di botte dal compagno, Mau ...

Intesa Sanpaolo, che ha appena chiuso con successo l’opas su Ubi Banca, sarà sponsor e banking partner dell’Atalanta e main sponsor anche di tutte le squadre del settore giovanile, ma non della prima, ...Un appello disperato e rilanciato ormai da troppo tempo, quello dei genitori di Chiara Insidioso Monda. Questa ragazza di Roma, all'epoca appena 19enne, era stata massacrata di botte dal compagno, Mau ...