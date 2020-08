Risultati NBA – I Lakers si salvano allo scadere, Toronto vince il big match con i Bucks: ottima vittoria per Miami (Di martedì 11 agosto 2020) Tornano a vincere ma con tanta fatica i Lakers, che si impongono solo allo scadere sui Denver Nuggets grazie ad un canestro arrivato a quattro decimi dalla sirena di Kyle Kuzma. Foto Getty / Harry HowNon è certamente un periodo positivo per i giallo-viola, che rischiano seriamente la quinta sconfitta su sette partite nella bolla fino all’ultimo respiro, ribaltando la situazione solo nell’ultimo quarto con tutte le stelle dei Nuggets sedute in panchina. Buone le prestazioni di LeBron James (29 punti e 12 assist) e Anthony Davis (27 con 6 assist e 5 rimbalzi), anche se c’è da migliorare l’intero gioco corale in vista dei playoff. Successo pesante invece per Miami, che stende Indiana 114-92 grazie al rientro di un super Butler, ... Leggi su sportfair

