La Raggi si ricandida a sindaca di Roma: 'vado avanti'. Ma è rottura con il Pd (Di martedì 11 agosto 2020) 'Non posso riconsegnare la città a quelli che ci hanno mangiato' ha detto la Raggi ai consiglieri comunali Cinquestelle. Le regole del Movimento vietano il secondo mandato ma la Raggi assicura: 'Credo ... Leggi su tg.la7

Ettore_Rosato : Apprendiamo che Virginia Raggi si ricandida a governare (male) #Roma. Ne prendiamo atto, chiaro che @italiaviva sar… - lucianonobili : La #Raggi si ricandida dopo 5 anni di disastri con la Capitale che sprofonda tra degrado,scandali,rifiuti? Bene: sa… - Giorgiolaporta : La #Raggi si ricandida? 104^ posto su 105 nella classifica dei sindaci, un bilancio disastroso. Sarà un piacere and… - GiuseppePepe10 : RT @gladiatoremassi: La bravissima #Raggi si ricandida. Tremano #salvini e #meloni che vorrebbero rimettere le mani nei soldi capitolini. F… - giannimacheda : La Raggi si ricandida. L’assassino torna sempre sul luogo del delitto. #roma #raggi #RaggiSindaca2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Raggi ricandida

'Non posso riconsegnare la città a quelli che ci hanno mangiato" ha detto la raggi ai consiglieri comunali Cinquestelle. Le regole del Movimento vietano il secondo mandato ma la Raggi assicura: "Credo ...Le chiamate sono già partite da giorni. In Campidoglio - e pure fuori, visto che buona parte dello staff della sindaca è già in vacanza - i telefoni sono ormai bollenti. Cotti a puntino, perché il pro ...