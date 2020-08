Coronavirus. Vaccino in Italia, al via i test: 700 euro di indennità ai volontari (Di martedì 11 agosto 2020) Indennità di 700 euro per chi testa il Vaccino per il Coronavirus. Ne dà notizia l’Istituto Spallanzani di Roma. Dal 24 agosto “il Vaccino sarà somministrato a 90 volontari” spiega l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato. Vaccino a Roma, 700 euro di indennità ai volontari “Sono arrivate le prime dosi del Vaccino completamente made … L'articolo Coronavirus. Vaccino in Italia, al via i test: 700 euro di indennità ai volontari TeleclubItalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

