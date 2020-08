Coronavirus, nuovi casi in rialzo (Di martedì 11 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – Tornano a salire i numeri dei contagi da Coronavirus. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi positivi in Italia, si legge nel bollettino del Ministero della Salute, sono stati 412, 53 in più rispetto a ieri, per un totale da inizio epidemia pari a 251.237. Le regioni dove è stato rilevato il numero maggiore di nuovi casi sono Siilia (89), Lombardia (68), Veneto (65), Piemonte (26). Valle D'Aosta e Molise sono le uniche regioni dove non sono stati rilevati nuovi casi. Sei le persone decedute (+2 rispetto a ieri) che portano il totale delle vittime del Covid a 35.215. Gli attualmente positivi sono 13.561 (+193). Sono 801 (+22) i ricoverati con sintomi, di questi 49 (+3 rispetto a ieri) si trovano attualmente nelle terapie intensive. Il ... Leggi su iltempo

