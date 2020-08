Conferenza stampa Marquinhos: «Atalanta? Vogliamo la semifinale» (Di martedì 11 agosto 2020) Marquinhos ha parlato alla vigilia del match di Champions League contro l’Atalanta: le dichiarazioni del difensore del PSG Marquinhos, difensore del Paris Saint-Germain, ha parlato alla vigilia del match di Champions League contro l’Atalanta. SENSAZIONI – «Ci stiamo preparando al meglio con il giusto entusiasmo e veniamo da partite importanti. Siamo in ottime condizioni e pronti a giocare questa grande partita con fiducia e coraggio. Come contro il Borussia Dortmund dobbiamo restare concentrati. Ci sarebbe piaciuto avere i tifosi con noi ma purtroppo non ci saranno. Sappiamo cosa dobbiamo fare e dobbiamo mettercela tutta per arrivare in semifinale. Non importa come ma conta solo la vittoria». HERRERA – «È fortissimo ed è abituato a giocare ... Leggi su calcionews24

