Bonus partite Iva, c’è anche Diego Sarno (Pd): «Ho dato i soldi in beneficenza per l’emergenza Covid» (Di martedì 11 agosto 2020) Dopo i due leghisti Gagliasso e Leone un terzo consigliere regionale nella bufera del contributo da 600 euro. Il racconto in un lungo post su Facebook Leggi su corriere

carlosibilia : Facciamo così, dichiariamo uno per uno chi, tra noi parlamentari, NON ha richiesto il bonus di 600€ destinato alle… - Agenzia_Ansa : L'#Inps non diffonderà gli elenchi di chi ha beneficiato del #bonus di 600 euro perché, 'ci sono le norme sulla pri… - fattoquotidiano : #FUORIINOMI - LA PETIZIONE DEL FATTO QUOTIDIANO L’Inps renda pubblici i nomi dei parlamentari, dei consiglieri regi… - bascianoantonio : Che #Tridico abbia diffuso la notizia sui parlamentari che hanno richiesto il bonus di 600 euro destinato a lavorat… - emsfill : @LegaSalvini cari bot della bestia,avete trovato l'ennesima donna da attaccare,contenti? perchè non parlate invece… -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus partite Bonus partite Iva, che cos'è e a chi è andato la Repubblica Il consigliere del Pd si difende: "Un errore, liberi di crederci o no: ho dato i soldi in beneficenza"

Un errore "di cui sono molto amareggiato. Liberi di crederci o no", dice ora Diego Sarno, consigliere regionale del Pd con una storia che parte dal mondo dell'associazionismo che ruota attorno a Liber ...

Bonus, Rivellini (FdI): "Voglio nomi 5 miserabili, calci nel deretano"

“I 5 miserabili, parlamentari, che hanno avuto il coraggio di chiedere il bonus per le partite iva devono essere cacciati a calcioni nel deretano dalle istituzioni. A questi personaggi, a quante pare, ...

Un errore "di cui sono molto amareggiato. Liberi di crederci o no", dice ora Diego Sarno, consigliere regionale del Pd con una storia che parte dal mondo dell'associazionismo che ruota attorno a Liber ...“I 5 miserabili, parlamentari, che hanno avuto il coraggio di chiedere il bonus per le partite iva devono essere cacciati a calcioni nel deretano dalle istituzioni. A questi personaggi, a quante pare, ...